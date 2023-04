Amministrazione Todi, "bene ingressi ai musei" | +25% rispetto a Pasqua 2022 - Tuttoggi.info

“Per le prossime settimane, in modo particolare per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio – sottolinea il vice sindaco Claudio Ranchicchio – si va registrando negli alberghi e negli agriturismo il tutto esaurito, confermando l’accresciuta attrattività della città e della regione. A Todi a sorprendere positivamente è soprattutto l’aumentata presenza degli stranieri e il prolungamento della permanenza media”.

In questi ultimi mesi la città sta godendosi peraltro una lunga ribalta sulle tv e sui media nazionali e internazionali, con servizi e articoli che ne decantano la bellezza e la vivibilità e che non potranno che aumentare l’interesse per una visita e una vacanza. “Siamo soddisfatti di questo avvio di stagione – dichiara il Sindaco Antonino Ruggiano – ma siamo convinti che vadano moltiplicati gli sforzi per crescere ancora. Per questo si sta lavorando sul fronte della promozione territoriale ed anche di un cartellone di eventi all’altezza delle aspettative di turisti italiani e stranieri”.