Amministrazione Marsciano incontra i cittadini, il programma completo

Serviranno a recepire istanze e riscontrare problematiche presenti nelle varie parti del territorio comunale. Primo incontro mercoledì 6 ottobre a Migliano

Il Comune di Marsciano ha programmato, a partire da ottobre e fino a gennaio 2022, una serie di 12 incontri nel capoluogo e nelle frazioni. L’obiettivo è ascoltare cittadini e associazioni per avere un quadro puntuale e aggiornato delle istanze e delle problematiche presenti nelle varie aree del territorio, presentando, al tempo stesso, le azioni di governo che l’amministrazione comunale sta già mettendo, o che metterà, in atto.

Le criticità che sul territorio sono presenti devono poter trovare risposte sistematiche, ordinate e condivise, che richiedono, per essere efficaci e durature, una stretta collaborazione tra il Comune e le associazioni e tra le stesse realtà associative dei vari luoghi. Una condivisione di idee e di azioni che è fondamentale per raggiungere un qualunque miglioramento della qualità di vita della comunità, passando per il decoro urbano, la presenza sostenibile delle attività produttive nel rispetto della tutela ambientale e paesaggistica, l’accesso ai servizi pubblici e una attività sociale e culturale il più possibile ricca.

L’amministrazione interverrà in ognuno degli incontri in programma con il sindaco Francesca Mele, il vicesindaco Andrea Pilati e con altri rappresentanti tra assessori e consiglieri comunali. Al termine di questa fase approfondita di ascolto delle istanze che arrivano dal territorio, il Comune predisporrà un quadro informativo sulle problematiche riscontrate e sui tempi e le modalità con cui ciascuna di esse potrà essere affrontata in base alle priorità convenute e alle modalità possibili di reperimento delle risorse economiche eventualmente necessarie.

Il calendario degli incontri

Questo il calendario degli incontri, salvo modifiche che dovessero nel tempo intervenire e che saranno prontamente comunicate. Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 21.00. L’accesso agli spazi avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

Mercoledì 6 ottobre – MIGLIANO Presso sede Associazione Pro-loco Migliano, salita Monte Grappa

Martedì 12 ottobre – SPINA, SANT’APOLLINARE, PIEVE CAINA Presso Kiko 78, voc. Monticelli Alto, Spina

Lunedì 18 ottobre – COMPIGNANO, MERCATELLO, MONTE VIBIANO Presso Casa della Filarmonica, corso Vittorio Veneto 2, Compignano

Lunedì 25 ottobre – BADIOLA, VILLANOVA Presso sede Associazione Ars Babiola, via Circonvallazione 1, Badiola

Lunedì 8 novembre – quartieri PONTE, CENTRO E ORATORIO (MARSCIANO) Presso sede Associazione Parco Ponte, via Ponte Nestore

Lunedì 15 novembre – quartieri AMMETO E TRIPOLI (MARSCIANO) Presso sala Aldo Capitini del Municipio, piazza degli Uffici

Lunedì 22 novembre – CERQUETO, SANT’ELENA, MORCELLA Presso sala Associazione Pro-loco Cerqueto c/o impianti sportivi A. Dominici, Cerqueto

Lunedì 29 novembre – quartieri SCHIAVO E CERRO (MARSCIANO) Presso sede Associazione Pro-verde Schiavo, via Massimo d’Azeglio

Lunedì 10 gennaio – quartiere VIA LARGA (MARSCIANO) Presso sede Associazione Pro-verde Via Larga, via Ascenso Riccieri

Lunedì 17 gennaio – CASTIGLIONE DELLA VALLE, SAN BIAGIO DELLA VALLE Presso sede Associazione Castiglionese, via dello Sport, 1, Castiglione della Valle

Martedì 25 gennaio – SAN VALENTINO, OLMETO, CASTELLO DELLE FORME Presso sede associazione Pro-loco San Valentino, piazza Arcobaleno 1, San Valentino

Lunedì 31 gennaio – PAPIANO, PAPIANO STAZIONE Presso sede associazione Parco Papiano, via Vittorio Veneto, Papiano

Info: Comune di Marsciano, Segreteria sindaco: 075.8747233