Amministrative Trevi, le liste in campo

Domenica e lunedì le presentazioni ufficiali

Ferdinando Gemma contro Giuseppe Persichetti. Nomi in campo e squadre composte per la sfida delle amministrative di Trevi, dove i contendenti si sfideranno per ambire all’eredità del decennio di Bernardino Sperandio.

Il centrosinistra ha virato sull’avvocato Giuseppe Rosichetti per la lista “Trevi bene comune”. Domenica 16 aprile alle 11 è prevista la presentazione ufficiale. Da segnalare l’uscita di scena di nomi forti come Stefania Moccoli e Paolo Pallucchi.