Amministrative, a Nocera Umbra nasce l'alleanza 'popolare e progressista

Entro novembre un programma condiviso, da lì anche la candidatura a sindaco. E’ partita la macchina delle amministrative 2021, con l’agenda di quella che si definisce “un’alleanza popolare, progressista e di centrosinistra“. Allo stesso tavolo, nei giorni scorsi, si sono seduti Pd, Sinistra civica verde, M5S e gruppo consiliare ‘Rivoluzionati‘. L’esito dell’incontro è stato quello della costruzione di un percorso “che coinvolgendo i cittadini delle frazioni e del capoluogo costruisca dal basso un programma di rinascita del nostro territorio“.

“Discontinuità senza ambiguità”

“Un programma – dicono – all’insegna della discontinuità di fronte al fallimento evidente della Giunta Bontempi. Un fallimento sul terreno economico e sociale e dello stesso bilancio del comune. Su questo terreno non è accettabile nessuna ambiguità. Serve un cambiamento vero che faccia uscire Nocera dal declino e si basi sui valori del lavoro, dello sviluppo e della coesione sociale. La giunta Bontempi Caparvi in questi lunghi anni ha chiuso ogni prospettiva ai giovani e ha attaccato la condizione degli anziani“.

Amministrative a Nocera Umbra: “Cambiare si può e si deve”

“Il centro sinistra deve prendere in mano questa situazione costruendo un programma di rinascita insieme ai cittadini. Nei prossimi giorni ( entro la prima metà di novembre) presenteremo il nostro programma dettagliato. Nocera avrà un futuro con un nuovo programma e con una nuova classe dirigente che dovrà il frutto di una discussione ampia , partecipata e soprattutto trasparente. Non servono minestre riscaldate gestite in prima o in terza persona. La lista del centro sinistra sarà il frutto di questa discussione, così come la nostra proposta di candidato a Sindaco/Sindaca che non sarà paracadutato dall ‘ alto , ma sarà il frutto e la conseguenza di una discussione collettiva. Cambiare si può e si deve! Questa è la sfida che vogliamo vincere per dare un futuro a Nocera Umbra“.