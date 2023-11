Amministrative Foligno, Presilla (Ap) incontra le associazioni

Presilla: "La nostra linea politica è chiara: ascoltare il territorio mettendo al centro le esigenze delle comunità"

Il candidato sindaco di Alternativa popolare, Enrico Presilla, è già in campagna elettorale e ha iniziato il tour tra le associazioni. Il primo appuntamento reso noto è quello con Annita Rondoni, responsabile dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla folignate.

I temi affrontati

Nel corso del colloquio sono stati affrontati molti temi e ci si è confrontati sul modello di città. Una città più accessibile e accogliente per tutti, soprattutto per le persone fragili. Secondo la Rondoni, occorre una maggiore semplificazione dei processi burocratico amministrativi, una attenzione maggiore alle persone sole e favorire una rete tra le associazioni per l’ascolto attento dei bisogni di chi ha più difficoltà.

“Ascolto del territorio mettendo al centro le esigenze della comunità”

Questi ed altri i problemi discussi e le sollecitazioni avanzate dalla responsabile dell’AISM al candidato sindaco di Alternativa Popolare. “La nostra linea politica è chiara: ascoltare il territorio mettendo al centro le esigenze delle comunità – ha dichiarato Enrico Presilla – Una azione che proseguirà nelle prossime settimane e culminerà con un grande evento ad inizio 2024“.