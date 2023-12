Amministrative 2024, il candidato proposto del Pd è Marco Mariani

L'assemblea del Pd fa il nome del noto professionista. Ora a decidere la strada sarà il tavolo della coalizione.

E’ l’avvocato Marco Mariani il candidato del Pd alle prossime amministrative. O meglio, il candidato proposto. Eh già, perché il metodo impostato dalla ‘coalizione progressista‘ è stato quello di lavorare sul programma e poi, una volta individuato il profilo, ciascun partito o movimento avrebbe dovuto fare il proprio nome. Della coalizione, alcuni avevano già formalizzato la propria proposta, altri no. Il Pd non lo aveva ancora fatto e si è sentito per alcune settimane gli occhi addosso.

L’impegno di Mariani

Martedì sera la decisione, in un’assemblea lunga e a tratti tesa, richiesta da 24 membri che avevano preso le distanze dalle consultazioni interne per dare il massimo della forza al nome con il quale il Pd si sarebbe presentato alla coalizione. La segretaria Maura Franquillo ha scoperto la carta coperta che c’era, sbloccando la situazione. Marco Mariani è un noto avvocato amministrativista. Classe 1957, Mariani è un professionista impegnato anche nella città. In rete circola un curriculum datato 2012, nel quale figura l’incarico, dal 2007 al 2010 membro del cda della Cassa di risparmio di Foligno, presidente della Foligno Nuova Spa, società di trasformazione urbana e prima funzionario della Provincia. Dal 2001 al 2011 è stato vicepresidente dell’Ente Giostra della Quintana e anche consigliere comunale assessore e vicesindaco dal 1980 al 1990.

Il pallino ora passa al tavolo della coalizione

Il nome di Mariani è stato benedetto da 22 voti, 8 i contrari e 3 astenuti. Tra i contrari figurano i consiglieri comunali Elia Sigismondi e Claudia Minelli. Il nome di Mariani sarà all’ordine del giorno della riunione della coalizione di giovedì, che si annuncia essere decisiva. La riflessione è anche legata al fatto che il nome della coalizione, in caso di eventuale ballottaggio, dovrà essere in grado di attirare forze e consensi.