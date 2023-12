La coalizione progressista si presenta: “Avanti insieme”

Programma pronto, ora il candidato. Pd, Movimento cinque stelle, Foligno 2030, Patto X Foligno e Foligno in Comune formalizzano l'intesa

Programma pronto, ora il candidato sindaco. Pd, Movimento cinque stelle, Foligno 2030, Patto X Foligno e Foligno in Comune formalizzano per la prima volta, nero su bianco, l’intesa e il percorso fino a qui intrapreso verso le amministrative 2024, alla vigilia della tappa decisiva: la scelta del candidato sindaco. La nota diffusa in mattinata non aggiunge un granché rispetto al già noto, ma i dettagli fanno la differenza e se si guarda in controluce il senso è proprio quello: la coalizione c’è e ora, anche sul candidato, si procederà insieme.

“Ora concretizziamo il lavoro”

“Continua proficuamente il lavoro delle forze progressiste per la definitiva costituzione di una coalizione incentrata sulle soluzioni dei problemi cittadini e su un progetto di sviluppo della Città nei prossimi anni – dicono – Già da diverse settimane erano state definite le linee guida del programma che ora si potrà concretizzare in un percorso da compiere congiuntamente ed anche insieme alla città. Un progetto all’interno di una cornice politica solida, costruita attraverso tavoli tematici e un intenso dibattito politico che è servito ad elaborare un indirizzo unitario che rappresenta il vero valore aggiunto con cui presentarsi agli elettori”.

I risultati dei ‘tavoli tematici’

A breve verranno illustrati alla città di Foligno i risultati del lavoro svolto dalle forze politiche che rappresentano il campo progressista folignate. “Un progetto politico forte e ampio, un laboratorio, disponibile alla possibilità di abbracciare ulteriori interpreti sulla base di una reale condivisone della piattaforma politica varata, un lavoro che è a tutti gli effetti un modello di confronto inedito nella sua estensione per la città di Foligno. I tempi – fanno sapere dal tavolo della coalizione – sono maturi per presentare alla città il lavoro fin qui svolto. Lavoro che vede riuniti tutti i partiti e movimenti dell’area progressista di centrosinistra”.

Il candidato

“Definito questo perimetro, la coalizione procederà a breve all’ individuazione del candidato/a sindaco/a a partire dalle persone che sono già state proposte dalle diverse forze della coalizione, e che ringraziamo per la disponibilità. Per l’individuazione del candidato, la coalizione sta lavorando in una logica di squadra per mettere a disposizione della città il massimo delle competenze e delle idee, nel segno di una innovazione. Il nome del candidato/a sarà l’elemento di ulteriore valorizzazione in grado di rappresentare il senso di questo percorso politico innovativo, concreto ed unitario”.