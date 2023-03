Amministrative, Foligno 2030: "Serve comitato di liberazione"

Idea primarie per scegliere il candidato sindaco

La città della Quintana non andrà al voto a maggio, ma si è innescato il conto alla rovescia in vista del 2024 quando, oltre a Foligno, tornerà al voto anche Perugia e la Regione. Iniziano così i movimenti, le fughe in avanti, le proposte o le mobilitazioni. In questo quadro di ritrovato fermento si inserisce l’iniziativa di Foligno 2030, lista rappresentata in consiglio comunale da Mario Gammarota, che ha organizzato per sabato 11 marzo, nel pomeriggio, un appuntamento “per analizzare le tante criticità dopo 4 anni di governo dell’Amministrazione Zuccarini, ed iniziare a tracciare nuovi orizzonti per la città: dalla sanità al turismo, dai rifiuti al lavoro, dalla cultura ai servizi sociali, dalla viabilità/mobilità al commercio, all’artigianato e all’impresa“.

L’intervento per raccogliere proposte

Ci saranno dunque gli interventi delle categorie, ma anche spazio per i cittadini che stanno battendo contro le scelte dell’amministrazione. “Tutti potranno avanzare proposte la città – spiega Foligno 2030 – Oltre a loro, ospiti della convention saranno i rappresentanti di tutte le forze politiche e civiche che si oppongono a questa mala gestione dell’Amministrazione Zuccarini che ci consegna una città più sporca con il caos nei servizi sanitari, una città meno coesa, immobile e senza prospettive future, mentre intorno il mondo viaggia a ritmi velocissimi Foligno rischia di rimanere al palo. Un’iniziativa per rilanciare la partecipazione. Zuccarini ha governato 4 anni rinchiuso nel palazzo. Noi vogliamo costruire il futuro di Foligno ascoltando i problemi e le esigenze dei cittadini, ma anche le loro idee e proposte”.