Amelia, giovedì chiusa scuola materna Sant'Angelo per maltempo - Tuttoggi.info

Disposta la chiusura della scuola dell’infanzia Sant’Angelo ad Amelia per la giornata di venerdì 4 ottobre 2024 a causa del maltempo. Lo ha disposto una ordinanza firmata dalla sindaca Laura Pernazza.

La strada di accesso alla materna, infatti, è stata allagata dal maltempo che sta interessando l’Umbria ed in particolar modo l’Amerino, con un’auto che è rimasta bloccata ed è stata poi messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Una situazione che sta creando polemiche ad Amelia, con cui sui social chiede che venga risolto l’annoso problema della strada di accesso alla scuola d’infanzia in questione, costretta appunto alla chiusura nella giornata di domani proprio per l’inaccessibilità.