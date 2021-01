Amelia, cantieri e restauri | 100mila euro di investimenti - Tuttoggi

Lavori ad Amelia con l'apertura di 6 cantieri. Previsti anche lavori di restauro e per migliorare i servizi turistici del Comune

Sono sei in tutto i cantieri a cui sta lavorando l’amministrazione comunale relativi ad opere pubbliche nel centro storico e in alcune frazioni. A renderlo noto è il Comune stilando un quadro riassuntino dei lavori in corso. Al centro storico è partito l’iter per rifare un primo tratto di Via della Repubblica dall’incrocio con Via Farrattini fino a quello con Via Ciatti, per un importo complessivo di circa 100mila euro. In Via Assettati sono stati completati gli interventi per la posa in opera dei sottoservizi e sono in corso i lavori di ripristino della pavimentazione.

Restauri

Sono invece iniziati pochi giorni fa i lavori di restauro delle facciate di Palazzo Petrignani il cui progetto prevede anche il rifacimento dei servizi igienici e la sostituzione degli infissi. Per quanto riguarda gli interventi a scopo turistico sono in via di ultimazione i lavori di recupero del Sentiero della Valle inserito nel circuito sentieristico. Nella frazione di Collicello è stata di recente asfaltata la strada comunale, in particolare nel tratto che versava in condizioni più danneggiate. L’intervento si aggiunge a quello già realizzato per l’installazione dei nuovi parapetti al ponte, mentre a Foce è annunciato il recupero a breve del pozzo danneggiato da un tir in manovra.