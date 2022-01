Alvini: "Mercato? Vediamo con Monza e Pordenone, poi..."

Per la trasferta in Brianza il tecnico ritrova capitan Angella e recupera Falzerano e Matos, anche se non al meglio

Mister Alvini non parla di mercato. Il fatto che non ci siano state rivoluzioni conferma che in estate la società ha lavorato bene, senza necessità di stravolgere il gruppo che fin qui si è comportato molto bene. “”Ritengo che le due partite contro Monza e Pordenone siano molto importanti. Poi ci sono ancora dieci giorni di mercato. Ma io non parla, parla la società…”.

Verso Monza

Il tecnico, alla vigilia della sfida contro il Monza, ripete il suo mantra: “Grande rispetto per gli avversari, ma noi vogliamo portare in campo i nostri punti di forza”. Non nasconde che il Monza ha nel mirino la promozione in Serie A. E che in casa è un’autentica macchina da guerra in questa stagione.

Indisponibili e recuperi

Durante la sosta hanno accusato problemi fisici Matos e Falzerano. Entrambi recuperati, anche se è in forse il loro impiego. Così come è stato recuperato Santoro. Non disponibili, invece, Murgia e Fulignati. In difesa, Alvini ritrova capitan Angella.

L’incognita sosta

Una sosta così lunga può rappresentare un’incognita. Alvini è comunque soddisfatto del lavoro svolto dai ragazzi. In particolare della crescita di Ferrarini e Ghion, che avevano bisogno di lavorare insieme al gruppo.