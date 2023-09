Alviano, pronta la mappa degli alberi presenti sul territorio: 242 esemplari per un totale di 18 specie - Tuttoggi.info

“L’inventario è un’importante risorsa che getta le basi per una gestione corretta del verde urbano, fornendo dati utili sulle specie arboree presenti, sulla loro distribuzione e anche sul loro stato fitosanitario”.

Il Comune di Alviano ha terminato l’inventario delle alberature comunali per dotarsi di una mappa aggiornata di tutte le specie arboree presenti sul territorio.

A renderlo noto lo stesso Comune, secondo il quale “l’inventario è un’importante risorsa che getta le basi per una gestione corretta del verde urbano, fornendo dati utili sulle specie arboree presenti, sulla loro distribuzione e anche sul loro stato fitosanitario”.

I dati raccolti compongono una mappa digitalizzata del territorio per la gestione e la manutenzione delle aree verdi. Il numero totale delle piante censite è di 242. La specie più diffusa è il Tiglio nostrano presente con 86 esemplari. I più maestosi sono un Tiglio nostrano al Monumento ai Caduti e un Cedro dell’Atlante in Via Campo della Fiera. Altre specie presenti sono il Cipresso Comune, il Frassino, il Platano, la Robinia, il Prunus, il Leccio, la Quercia, la Tuia orientale, l’Ippocastano, il Gelso della Carta, l’Ulivo, l’Acero Americano, l’Acero Campestre, il Pino Domestico, il Cedro dell’Himalaya e l’Albero di Giuda.