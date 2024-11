ALTRASCUOLA - Rete degli Studenti Medi Umbria: Elezioni presidenziali consulta provinciale degli studenti di Perugia - Tuttoggi.info

Marco Poggioni è il nuovo Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia. Poggioni è stato eletto presidente a larga maggioranza nella prima seduta dell’organo, il 21 novembre, con il supporto decisivo dei rappresentanti di Altra Lista, progetto di liste di rappresentanza studentesca di Altra Scuola – Rete degli Studenti Medi Umbria, il sindacato studentesco umbro più rappresentativo, che ha eletto rappresentanti in molti istituti del nostro territorio, e di cui lo stesso neo Presidente fa parte nella sua scuola, l’Istituto Alberghiero di Assisi. “Grazie al progetto Altra Lista, – ha dichiarato il neo Presidente – che ancora una volta ha dimostrato la sua validità e la sua incisività nella politica studentesca, gli studenti umbri possono organizzarsi per perseguire un obiettivo comune, e per migliorare la propria condizione. Soltanto uniti possiamo raggiungere i migliori risultati”. “A essere premiato – ha proseguito Poggioni – è un programma coraggioso e progressista, che intende rappresentare tutti gli studenti, tutelare i loro diritti, salvaguardare l’ambiente e lottare contro ogni tipo di discriminazione: un programma aperto alle dure sfide che il presente ci riserva e in netto contrasto con la tendenza politica prevalente in Italia nel nostro tempo”. Così Lorenzo Ferranti, responsabile di Altra Scuola – Rete degli Studenti Medi Umbria: “Questa vittoria conferma la capacità di Altra Scuola di mettere in rete le rappresentanze studentesche del nostro territorio, con l’obiettivo di coordinarle per tutelare e ampliare i diritti degli studenti di ogni scuola, senza lasciare nessuno indietro. Come Altra Scuola siamo pronti a dare il massimo per portare all’attenzione delle istituzioni competenti le nostre rivendicazioni storiche, in primis un abbonamento al trasporto pubblico unico regionale e a prezzo agevolato. Alcune delle nostre proposte, come un servizio di mobilità notturna a Perugia, saranno avanzate in sinergia con i rappresentanti degli universitari e il loro sindacato, la Sinistra Universitaria – UDU. Sarà un anno di intense attività, un mandato energico e produttivo in cui metteremo insieme forze da ogni scuola del territorio per raggiungere i nostri obiettivi”.

Luogo: Perugia, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA