Altrascuola, manifestazioni degli studenti in tutta l’Umbria

Manifestazioni in tutta l’Umbria dal 2 al 9 marzo dai ragazzi di di Altrascuola – Rete degli Studenti Medi Umbria, con la campagna “Riscriviamo il presente: spazio agli studenti!”.

“Ovunque nella regione – scrivono gli organizzatori – la voce della nostra categoria viene passata in sordina: vogliamo essere considerati come parte attiva e impegnata della cittadinanza, siamo cittadini dell’oggi, non del domani!”.

Gli studenti annunciano di avere “posizioni decise e idee concrete” per cambiare in meglio le città. E lo dimostreranno con una serie di eventi tematici, che nell’arco della settimana tratteranno di temi molto attuali e diversi: dall’ecologia a Foligno, all’antifascismo a Todi, alla cittadinanza studentesca più in generale a Perugia, Terni e Città della Pieve.