 Alta velocità, Antitrust apre ai francesi ma in Umbria si rischiano meno servizi: chiesto un tavolo al ministero - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Alta velocità, Antitrust apre ai francesi ma in Umbria si rischiano meno servizi: chiesto un tavolo al ministero

Flavia Pagliochini

Alta velocità, Antitrust apre ai francesi ma in Umbria si rischiano meno servizi: chiesto un tavolo al ministero

Ven, 13/03/2026 - 13:10

Condividi su:

L’Alta Velocità si apre anche ai francesi, ma il rischio per l’Umbria quando Rfi assegnerà al nuovo entrante – SNCF – un pacchetto minimo di 18 canali orari sulle direttrici Torino-Milano-Roma e Torino-Milano-Venezia per almeno 10 anni è che a essere penalizzato sia anche il servizio locale.

La decisione di concedere delle tratte anche all’operatore francese è dell’’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ma l’assessore regionale Francesco De Rebotti chiede un tavolo urgente al Ministero, con una lettera a MIT, Antitrust e Regioni del Centro Italia (Lazio e Marche) per affrontare le ricadute del recente parere dell’Antitrust relativo all’assegnazione di nuove tracce a mercato sulla linea ad alta velocità. L’obiettivo di chiarire gli effetti del procedimento avviato a seguito della segnalazione della società francese SNCF e del parere che riconosce l’assegnazione di 18 tracce orarie all’operatore richiedente.

“Siamo di fronte a una decisione che rischia di produrre conseguenze molto pesanti sui servizi di trasporto pubblico locale su ferro – afferma De Rebotti – soprattutto relativamente alla possibilità d’utilizzo di un’infrastruttura decisiva come la linea Direttissima, già prossima alla saturazione. Senza una valutazione complessiva degli effetti sul sistema ferroviario nazionale e regionale connessi al parere recentemente emesso dall’Antitrust, ci si potrebbe trovare dinnanzi al rischio concreto di una forte penalizzazione dei servizi pendolari e interregionali”. Secondo la Regione Umbria, l’inserimento di nuove tracce a mercato potrebbe determinare una riduzione della capacità disponibile per i collegamenti regionali, con la possibilità che un numero sempre maggiore di convogli venga progressivamente spostato sulla linea lenta, con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza. “Per i territori umbri l’ingresso di nuovi operatori a mercato – prosegue l’assessore – potrebbe significare l’ulteriore compromissione della qualità del servizio di trasporto pubblico ferroviario, incidendo ulteriormente sul diritto alla mobilità di migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano il treno per lavoro o studio”.

La questione si inserisce, inoltre, in una fase particolarmente delicata per le Regioni, impegnate nella definizione dei nuovi Accordi Quadro 2026-2031 con Rete Ferroviaria Italiana per l’utilizzo della rete nazionale. Proprio alla luce delle incertezze legate al parere dell’Antitrust, la Giunta regionale dell’Umbria ha deciso di sospendere temporaneamente l’approvazione dell’accordo relativo all’infrastruttura ferroviaria nazionale. “I livelli di capacità già preliminarmente concordati con RFI rappresentano per noi una soglia minima indispensabile – sottolinea De Rebotti – al di sotto della quale non possiamo scendere senza mettere a rischio la tenuta del servizio di trasporto pubblico regionale”.

Da qui la richiesta di un confronto immediato tra Ministero, Autorità Antitrust e Regioni interessate. “Serve un chiarimento a livello istituzionale – conclude l’assessore – per trovare soluzioni che garantiscano il rispetto delle regole della concorrenza ma che, allo stesso tempo, tutelino i servizi essenziali di trasporto pubblico locale e permettano alle Regioni di definire gli accordi con RFI in un quadro di certezze”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Pinocchio disegna la musica. Tornano i Family Concert alla Sala dei Notari di Perugia

Terni

Irregolarità nei locali di Narni: elevate sanzioni. Ecco perché

Terni

Ternana a rischio default, i Rizzo ascoltati dal Pm di Roma

dalle città

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

Alta velocità, Antitrust apre ai francesi ma in Umbria si rischiano meno servizi: chiesto un tavolo al ministero

Star Bene

Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): “Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo”
Star Bene

Idi Farmaceutici e Sunrise promuovono il Master executive in management della farmacia

Ultim'ora Italia

Indian Wells, polemica tra Medvedev e Draper: “Non ho barato”. Cos’è successo

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!