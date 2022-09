Alluvione, sul valico di Scheggia frana di 6000 metri cubi | Flaminia resterà chiusa per giorni - Tuttoggi

In mattinata rocciatori e tecnici Anas hanno perlustrato il versante franoso e messo in sicurezza i massi ancora pericolanti, il tratto stradale potrebbe riaprire ad una sola corsia ma non prima di 15 giorni

Rimane chiusa la Flaminia tra Scheggia e Pontericcioli (Marche), dove il 15 settembre è avvenuta una gigantesca frana che ha letteralmente invaso la strada.

Sull’arteria, poco dopo il valico di Scheggia, sono caduti addirittura 6000 metri cubi di roccia e terra ma, tuttora, vi sarebbero pure numerosi massi instabili che, con un’altra pioggia, potrebbero anche venire giù.