All'ospedale di Terni donati 11 televisori con supporti e un monitor multiparametrico - Tuttoggi.info

Un nuovo gesto di generosità per l’Ospedale Santa Maria di Terni. L’associazione New Lady Spartanes ODV di Acquasparta ha donato 11 televisori con supporti, destinati ai reparti di Ostetricia e Ginecologia, e un monitor multiparametrico per il Pronto Soccorso.

“I televisori – si legge in un post su Facebook dell’azienda ospedaliera – contribuiranno a rendere più accoglienti gli spazi di degenza e di attesa, mentre il monitor multiparametrico rappresenta uno strumento fondamentale per il primo intervento in emergenza, permettendo il controllo immediato dei parametri vitali fin dalle fasi di triage. Un impegno che dura da oltre quindici anni: le New Lady Spartanes ODV hanno già donato al Santa Maria oltre 180.000 euro in apparecchiature elettromedicali, sostenendo concretamente diversi reparti dell’ospedale in base alle reali necessità operative. L’associazione, nata nel 2010 in memoria di Claudia, giovane atleta del gruppo scomparsa a causa di una grave malattia, continua a trasformare il ricordo in azioni concrete di solidarietà. Il ringraziamento dell’Azienda Ospedaliera e del personale sanitario va alle New Lady Spartanes ODV per l’attenzione costante verso reparti delicati e strategici, a beneficio diretto dei pazienti e della comunità”.