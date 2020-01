Alloggi popolari Ers, pubblicata la graduatoria - Tuttoggi

Sono state 848 (su 944 presentate) le domande ammesse alla graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi Ers. Il bando di concorso era aperto dal 4 settembre al 4 novembre dello scorso anno.

Il Comune di Perugia ha provveduto a stilare la graduatoria provvisoria e da mercoledì 8 gennaio, per i successivi 15 giorni, fino a mercoledì 22 gennaio compreso, i soggetti interessati potranno formulare richieste di regolarizzazione o riesame delle domande presentate al bando 2019 mediante la produzione di apposita istanza scritta da presentare direttamente all’ufficio casa del comune di Perugia incardinato nell’Area Servizi alla Persona, in piazza Cecilia Coppoli 3 (area ex ospedale Monteluce). L’ufficio sarà aperto in via straordinaria tutti i giorni ed osserverà il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.