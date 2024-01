All'Istituto Tecnico di Terni un incontro sulla ricerca scientifica come prospettiva di studio - Tuttoggi.info

Gli studenti del corso di chimica dei materiali e di biotecnologie avranno modo di conoscere le dottoresse Giorgia Mancin e Aurora Maria Civita, vincitrici della Borsa di Studio Damiano per l'Ematologia.

Sabato 13 Gennaio 2024 alle ore 10, presso la sala Tripepi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi-Sangallo di Terni, si terrà il primo di una serie di incontri dedicati alla ricerca scientifica come prospettiva di studio al termine della scuola superiore, promossi dalla scuola in collaborazione con l’Associazione di volontariato Damiano per l’Ematologia.

“La sinergia – si legge in una nota della scuola – è cominciata lo scorso anno, quando per la prima volta l’istituto è stato individuato dall’Associazione quale destinatario di una borsa di studio a studenti meritevoli che decidano di proseguire i loro studi nel campo delle biotecnologie”.

La borsa di studio Damiano per l’Ematologia

La Borsa di Studio Damiano per l’Ematologia, che gode dell’importante contributo della Fondazione Carit, è giunta quindi alla sua seconda edizione e verrà presentata nel corso dell’incontro di sabato. In tale occasione, gli studenti del corso di chimica dei materiali e di biotecnologie avranno modo di conoscere le dottoresse Giorgia Mancin e Aurora Maria Civita, dell’Università di Torino, vincitrici, per il 2023 e il 2024, della borsa di studio promossa dall’Associazione Damiano per l’Ematologia a livello nazionale per giovani ricercatori laureati in biotecnologie, che applichino i loro studi all’ematologia strutturando un proprio progetto originale in laboratori italiani di altissimo livello.