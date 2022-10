All'Ipsia di Terni 'cercasi prof disperatamente', scatta interpello nazionale per incarichi annuali - Tuttoggi

Ipsia di Terni alla disperata ricerca di prof, scatta interpello a tutti gli uffici scolastici regionali di Italia. Ecco come candidarsi

All’Ipsia di Terni mancano docenti per un totale di 35 ore e scatta l’interpello nazionale. Le graduatorie delle classi di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e moda) e A040 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche) sono esaurite e la scuola non ha MAD (richieste di messa a disposizione). L’Ipsia “S. Pertini” ha dunque pubblicato un interpello nazionale (rivolto agli uffici scolastici regionali di tutte le regioni) per cercare docenti da tutta Italia per coprire le cattedre al momento rimaste scoperte.

Gli incarichi e le cattedre rimaste senza prof

Per la classe A044 sono disponibili due cattedra: una di 11 ore (mattina – TRRI030005) e una di 6 ore (serale – TRRI03050E), entrambe fino al 30 giugno. Per la classe di concorso A040 è disponibile una cattedra completa di 18 ore fino al 31 agosto (TRRI03050E). “Dato il carettere di urgenza – si legge nell’interpello – gli aspiranti sono invitati a comunicare la propria disponibilità a mezzo posta elettronica all’indirizzo trri030005@istruzione.it o tramite pec trri030005@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 di venerdì 28 ottobre 2022”.