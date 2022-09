Allerta meteo arancione, ancora pioggia sull'Umbria | Fine settimana soleggiato - Tuttoggi

Le prossime ore pomeridiane saranno simili a quelle di ieri con linee di rovesci e temporali che potranno insistere su alcune zone

Il 29 settembre è stata una giornata con tanta pioggia sull’Umbria, in alcune aree come la conca ternana superati i 70 mm giornalieri, 50-60 mm in valle Umbra, ma decine di mm di pioggia caduti anche in molte altre zone dell’Umbria.

Ora, dopo una generale attenuazione delle precipitazioni tra la notte e le primissime ore di stamattina, l’instabilità torna ad aumentare e numerosi rovesci con locali temporali stanno già interessando l’Umbria. Le prossime ore pomeridiane saranno simili a quelle di ieri con linee di rovesci e temporali, soprattutto a nord, che potranno insistere su alcune zone cumulando alcune decine di millimetri in poche ore.