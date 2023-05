Maltempo anche tutta la prossima settimana. Schiarite lunedì 15 maggio

Weekend da allerta gialla in Umbria. Criticità segnalata per temporali con particolari intensità nella giornata di oggi, tanto che la Protezione civile ha diramato l’allerta. Piogge e temporali interesseranno tutta l’Umbria. Per attendere il primo miglioramento servirà attendere lunedì, in mattinata. Temperature particolarmente basse, soprattutto le minime. Maltempo segnalato anche tutta la prossima settimana.