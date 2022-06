Allerona diventa "Alè Roma" sul cartello stradale: scatta la sanzione

Gesto goliardico di un tifoso che imbratta un cartello: c'è la sanzione

La felicità per la vincita di un trofeo europeo ottenuta dalla sua squadra del cuore ha portato un residente di Allerona ad imbrattare, con del nastro adesivo, il cartello posto all’inizio del centro abitato del suo paese, modificando la scritta “Allerona” in “ale’ Roma”.

L’atto di goliardia e la sanzione

L’atto di goliardia non era passato inosservato all’interno della comunità tanto da attirare, oltre che l’attenzione dei media, anche quella degli uomini dell’Arma locale che, a seguito di una rapida attività informativa, hanno individuato quale responsabile uno sportivo 43enne del posto, che è stato quindi sanzionato amministrativamente per l’imbrattamento del cartello stradale. La sanzione amministrativa è di 41 euro, in aggiunta la sanzione accessoria che prevede il ripristino dello stato dei luoghi.