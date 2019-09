Allarme incendio alla ASL, nuovo caso in pochi giorni

E’ scattato questa mattina l’allarme antincendio dello stabile della Usl di Via Donato Bramante a Terni.

I dipendenti dell’azienda, ma anche quelli degli uffici dell’Inps e della Guaria di Finanza hanno raggiunto l’esterno dell’edificio in attesa delle verifiche del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Dopo circa mezz’ora l’allarme è rientrato e i lavoratori stanno tornando proprio in questi minuti ai rispettivi uffici. Ancora sconosciute le cause che hanno fatto scattare le sirene per la evacuazione.

È il secondo allarme che scatta in pochi giorni.

Pochi giorni fa infatti c’era stato un episodio simile a causa di un corto circuito verificatosi allo screening della mammografia

