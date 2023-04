Allarme baby gang a Castel Ritaldi, aggredito 13enne. L'appello del sindaco - Tuttoggi.info

Lunedì sul tema è intervenuta come detto anche l’amministrazione comunale, con una “comunicazione ai cittadini”.

“Da qualche tempo il capoluogo di Castel Ritaldi, è frequentato da alcuni ragazzi sotto i 14/16 anni del luogo e molti altri anche di età superiore che provengono anche dai comuni limitrofi creando situazioni poco piacevoli. Come discusso anche nell’ultimo consiglio comunale, questa Amministrazione ha già intrapreso, da vari giorni, un’azione di coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, che dopo i fatti di aggressione di un ragazzino dell’altro ieri sono risultati insufficienti. Pertanto intendiamo intraprendere con urgenza un’azione più incisiva ed adeguata all’età dei ragazzi coinvolgendo, oltre all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di Polizia, anche la Scuola, le Assistenti sociali, i genitori ed anche i consiglieri di minoranza…

Vi terremo informati della questione, ma confidiamo in chi vede certe azioni che vengano chiamate le forze dell’ordine per impedire tali gesti. Dovere di tutta la comunità e in primo luogo nostro adoperarsi per la sicurezza e la tranquillità di tutti.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale“.

(foto di repertorio – controlli straordinari della polizia a Castel Ritaldi)