Alla Biblioteca di Bastardo attivo servizio InformaGiovani e Digipass - Tuttoggi

A partire da venerdì 12 marzo sarà attivo il centro servizi InformaGiovani e Digipass nella sede della biblioteca comunale di Bastardo, sita in via Bruno 8.

Il centro servizi sarà aperto ogni venerdì, dalle 16 alle 19, e sarà gestito dalla cooperativa Il Cerchio, nell’ambito dei servizi offerti per tutti i Comuni della zona sociale 9.

Presso lo sportello sarà possibile avvalersi del servizio di orientamento al lavoro, supporto alla stesura del curriculum e dell’Europass, visionare offerte di lavoro e avere il supporto di un operatore per l’utilizzo del portale Arpal.

E, ancora, avere informazioni sulle opportunità di lavoro nell’Unione europea, nonché essere supportati per l’orientamento scolastico e universitario, la partecipazione a workshop ed eventi formativi, corsi di formazione professionale e di servizio civile universale.

Non mancheranno poi, nell’ambito del Digipass, i servizi per utenti di tutte le età in ambito di supporto per ottenere lo Spid, l’accesso ai portali della pubblica amministrazione, le funzionalità dell’app Io e, inoltre, assistenza per le prenotazioni Cup di analisi e prestazioni sanitarie, nonché il ritiro di referti elettronici.