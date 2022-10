Alimentare e ristorazione: offerte di lavoro | Stage retribuiti per laureati e laureandi

Un addetto alla contabilità full time, per sostituzione maternità, con contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento stabile, per importante studio di consulenza di Perugia. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà della tenuta della prima nota di cassa e banca, registrazione fatture, redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri, stesura del bilancio, redazione dichiarazione dei redditi e predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni in uno studio professionale, motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali, capacità di problem solving. Possibilità di crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio e formazione continua;

Un addetto al banco gastronomia per un supermercato di Assisi con contratto a tempo indeterminato. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati, in particolare formaggi, salumi e prodotti di gastronomia, dell’accoglienza del cliente e di consigliarlo. Sono richieste esperienza pregressa anche minima nella mansione, motivazione e flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend;

Un addetto alla cucina full time, con contratto di apprendistato,per un ristorante di Assisi. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di supportare cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione degli ingredienti, nell’esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella pulizia di locali e delle attrezzature. I requisiti sono esperienza pregressa anche minima nella mansione, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend ed immediata;

Stagisti laureandi/laureati in Giurisprudenza o Economia, retribuiti con successiva stabilizzazione, per importante studio di consulenza del lavoro di Perugia, presente da oltre 50 anni. Le risorse, inserite all’interno di uno staff composto da 15 persone altamente qualificate, verranno affiancate nella loro formazione in un contesto strutturato, stimolante e dinamico. Sono richieste proattività e motivazione. Iniziale contratto full time 40 ore;

Un addetto al reparto macelleria con contratto full-time 40 ore, per azienda operante a Perugia nel settore alimentare. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di presidiare il banco macelleria, della vendita al pubblico dei relativi prodotti e dell’accoglienza del cliente. Requisiti esperienza pregressa anche minima come macellaio, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend ed immediata. Inserimento diretto in azienda.

