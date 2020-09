Alice Antonelli, domani il funerale. A Spello è lutto cittadino

L'ultimo saluto ad Alice a Villa Fidelia

Si terrà domani alle ore 15.30 il funerale di Alice Antonelli, la 16enne morta sabato 22 agosto in seguito ad un terribile incidente stradale. Villa Fidelia è il luogo delle esequie, individuato dalla famiglia insieme al Comune. Proprio il Comune, in questa occasione, ha proclamato il lutto cittadino per onorare il ricordo di questa giovane, scomparsa troppo presto.

I risultati dell’autopsia su Alice Antonelli

Ieri intanto l’autopsia, dopo che la famiglia, assistita dal legale Pietro Magrini, ha presentato un esposto per far luce sulle ultime ore di vita della ragazza. L’esame autoptico, effettuato dal dottor Sergio Scalise Pantuso, con il perito della famiglia il dottor Marco Lini e il tossicologo Andrea Lazzarini. Le lesioni erano gravi e diffuse, ora sarà la Procura di Spoleto a fare luce su eventuali ritardi o omissioni, mentre la Procura dei minori approfondirà il tema della dinamica. Il tutto sulla base delle relazioni che saranno depositate entro 60 giorni.