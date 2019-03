Alessio Foconi orgoglio ternano, premiato agli Italian Sportrait Awards

Alessio Foconi si è aggiudicato il premio Italian Sportrait Awards nella categoria “Rivelazione Uomini”. Impegnato negli Stati Uniti per la prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile, il campione del mondo del Circolo Scherma Terni non ha potuto essere fisicamente presente nella sede dell’Università Luiss a Roma dove si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e ha mandato un messaggio di ringraziamento.

“E’ stata una piacevole sorpresa, non me l’aspettavo – dice Alessio – la cosa più bella è pensare di essere stato votato perché ho trasmesso qualcosa di positivo alle persone ed è sicuramente un aspetto gratificante”. Giunto alla settimana edizione il premio Italian Sportrait Awards è organizzato dalla Confsport Italia con il patrocinio di CONI, CIP, Regione Lazio, Roma Città Metropolitana, Roma Capitale e circa 30 tra Federazioni e Gruppi Sportivi Civili e Militari. Nella categoria Top Uomini hanno vinto i campioni del mondo del quattro di coppia maschile di canottaggio Gentili, Panizza, Rambaldi e Mondelli. Fra le donne il riconoscimento è andato alle Azzurre della pallavolo, vice campioni del mondo. Il duo di nuoto sincronizzato composto da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani ha trionfato nella categoria “Rivelazione donne”, mentre nel raggruppamento “Giovani Uomini e Donne” sono saliti sul palco i campioni della scherma Davide Di Veroli e Martina Favaretto. La nuotatrice Simona Quadarella è stata eletta “Campionessa dei ragazzi”. Come “Miglior film sportivo”, infine, è stato premiato il lungometraggio dedicato a Pietro Mennea – La freccia del sud” del regista Ricky Tognazzi.

