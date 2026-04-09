Alcoltest e drogatest nelle scuole di Terni, si rafforzano i controlli della polizia locale - Tuttoggi.info

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Alcoltest e drogatest nelle scuole di Terni, si rafforzano i controlli della polizia locale

Sara Fratepietro

Alcoltest e drogatest nelle scuole di Terni, si rafforzano i controlli della polizia locale

Stanziato dal ministero dell'Interno un contributo al Comune di Terni per potenziare la vigilanza della polizia locale nelle scuole, anche in borghese
Gio, 09/04/2026 - 06:58

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Controlli con alcoltest e drogatest nelle scuole di Terni: pugno duro delle istituzioni locali per combattere l’uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello di alcolici (che per legge sono vietati ai minori) tra i giovanissimi.

Nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, infatti, sono stati assegnati dal ministero dell’Interno al Comune di Terni quasi 28mila euro in ragione della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa firmato dal Prefetto e dal Sindaco che rientra tra le linee d’azione concordate nel “Patto per Terni Sicura”.

“Il contributo – spiega la Prefettura – sarà destinato a interventi di rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte della Polizia Locale presso alcuni plessi scolastici”.

L’attività avverrà tramite la predisposizione di pattuglie dedicate, che potenzieranno le specifiche attività anche tramite strumentazione di tipo alcooltest o drogatest, di mattina, alternando ma anche integrando il servizio con attività di “osservazione” da parte di personale non in divisa.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del decreto intenninisteriale 29 dicembre 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per il triennio 2024/2026, che ha definito i criteri di ripartizione del “Fondo per la sicurezza urbana.

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