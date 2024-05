Alcol a minori, sospesa licenza a locale del centro - Tuttoggi.info

Multa da oltre 6mila euro e licenza sospesa per 15 giorni a locale del centro. Polizia esegue decreto del Questore

La Polizia di Stato di Terni ha sospeso la licenza ad un locale del centro, poiché Il proprietario aveva venduto alcol ad un minore Non è la prima volta che il locale del centro storico è stato chiuso e sanzionato per la stessa violazione dalla Polizia, infatti questa volta la sanzione amministrativa è salita a 666,67 euro perché recidivo. Ieri mattina, 28 maggio, la Divisione Polizia Amministrativa della questura ha dato esecuzione al decreto del Questore Failla, ai sensi del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), sospendendo licenza per 15 giorni, per aver venduto confezioni di superalcolici a minorenni.