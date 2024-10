Alcol a minori, chiuso locale della movida: è il secondo in pochi giorni - Tuttoggi.info

Nella mattina di oggi, 31 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato di Terni hanno dato esecuzione al

provvedimento del Questore, Luigi Mangino, con il quale, a seguito di attenta istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa , ha disposto la chiusura di un esercizio commerciale, sito in centro città, legato alla vendita di alimenti e bevande. Nei giorni scorsi era stato chiuso un locale perché ritrovo di pregiudicati e lo scorso 18 ottobre un altro locale del centro era stato chiuso sempre per aver venduto bevande alcoliche a minori.

Alcol a minori

Nel locale chiuso per 10 giorni, dai controlli effettuati dalla Squadra Volante della Questura di

Terni, con la collaborazione della Polizia Locale di Terni, è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. Un contributo importante in merito è stato dato anche dai cittadini, i quali hanno

segnalato una ripetuta situazione di “disordine” civico, fino a tarda notte, riferita al locale in questione.

Pertanto, la chiusura del locale, per 10 giorni, da parte del Questore di Terni “si è resa necessaria per dissuadere il ripetersi di simili accadimenti, e per reprimere, all’origine, comportamenti che per loro stessa natura sono da considerare pericolosi, tanto più se riguardano minorenni” – è quanto si legge in una nota della Questura di Terni.