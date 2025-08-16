Albero cade sulla ciclovia, arrivano i pompieri - Tuttoggi.info

Alle ore 15.00 di oggi 16 agosto, una pattuglia della Polizia locale di Città di Castello è intervenuta sulla ciclovia del fiume Tevere dove, nel tratto compreso tra la città e la frazione Piosina, un albero è caduto impedendo completamente il passaggio e un altro albero stava per cadere, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità.

Gli agenti della Polizia locale hanno attivato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, che sono intervenuti prontamente con una squadra per il taglio dei due alberi e la messa in sicurezza dell’area, consentendo il transito a pedoni e ciclisti sul tratto in questione della ciclovia.