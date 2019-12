Alberi tagliati in via dello Stadio, il Comune: necessario

Di fronte alle reazioni suscitate dall’abbattimento dei grandi alberi nell’aiuola spartitraffico lungo il viale dello Stadio, l’assessore Enrico Melasecche spiega che le radici degli alberi, che da anni affioravano sull’asfalto, rappresentavano un pericolo per la sicurezza stradale. Del resto, interventi provati in passato per limitare il disagio delle radici avevano comportato un ingente esborso di denaro pubblico senza risolvere il problema.

Da qui la decisione, presa un mese fa, di provvedere all’abbattimento degli alberi esistenti. Al posto dei quali, assicura Melasecche, verranno ripiantati altri alberi, come lecci o platani.

