Terni, lavori in via dello Stadio, cambia la viabilità

Così come anticipato nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale procederà al taglio dei pini nella prima parte di viale dello Stadio, per risanare il manto stradale, rispristinare le condizioni di sicurezza e procedure poi alla loro sostituzione con nuove alberature.

Gli interventi inizieranno domenica primo dicembre.

Per eseguire lavori, con un’ordinanza sono stati adottati alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione stradale.

In sostanza si prevede la chiusura per entrambi i sensi di marcia di viale dello Stadio dalle 7.00 alle 11.30 di domenica 1 dicembre. Successivamente verranno riaperte due corsie in accesso alla città rimanendo inibita al traffico la corsia adiacente lo spartitraffico. La semicarreggiata lato autolavaggio, per intenderci, rimarrà chiusa al transito fino alle ore 16.00 del 6 dicembre e la circolazione sarà deviate su viale Leopardi.

Le attività da eseguire consistono nell’abbattimento degli alberi di pino radicati sullo spartitraffico, a cura di AFOR Agenzia Forestale Regionale. Gli cui apparati radicali dei pini hanno infatti causato la formazione di dossi e dissesti sulla carreggiata stradale. La scelta di procedere all’abbattimento – spiegano i tecnici, è stata dettata dall’impossibilità di eseguire ulteriori interventi conservativi cosi come operato in passato e dall’urgenza di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza per gli utenti della strada. Seguiranno, immediatamente, le opere di ripristino delle sedi viabili.

