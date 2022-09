Al via un programma di sopralluoghi nelle frazioni del territorio di Marsciano - Tuttoggi

“Quello che faremo – spiega in dettaglio Francesca Borzacchiello – è coinvolgere le comunità locali in un controllo dello stato dei lavori di manutenzione e decoro urbano che sono già stati realizzati e, soprattutto, in quella che dovrà essere una puntuale valutazione dei nuovi interventi che si rendono necessari per risolvere nuove o vecchie criticità presenti. Per questo sarà importante la partecipazione, a tali sopralluoghi, di rappresentanti delle associazioni locali e degli stessi cittadini che hanno segnalazioni da fare”.

Il primo sopralluogo in programma è a Compignano sabato 1 ottobre a partire dalle ore 09.00. Il punto di partenza per la ricognizione nel centro storico della frazione è piazza della Vittoria nello spazio antistante l’arco di accesso al borgo. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti già programmati per il mese di ottobre:

sabato 8 ottobre

ore 09.00 – Sant’Apollinare, arco di ingresso al borgo antico

ore 10.30 – Pieve Caina, piazza XI Febbraio

sabato 15 ottobre

ore 09.00 – Castiglione della Valle, spazio antistante la chiesa parrocchiale

sabato 22 ottobre

ore 09.00 – San Biagio della Valle, spazio antistante la torre campanaria

sabato 29 ottobre

ore 09.00 – Badiola, spazio antistante la chiesa parrocchiale

ore 10.30 – Villanova, spazio antistante la chiesa parrocchiale

Le date dei sopralluoghi per i mesi di novembre e dicembre saranno successivamente comunicate.

Per informazioni è possibile contattare l’assessore Borzacchiello al numero 3371003539.