Al via l'era Pecci a Bastia Umbra: nel primo consiglio comunale Fatigoni eletta presidente - Tuttoggi.info

Al via con il primo consiglio comunale la sindacatura Pecci a Bastia Umbra, con una seduta senza sorprese e senza scossoni.

Dopo la convalida dell’elezione del sindaco (che ha “giurato di osservare lealmente la Costituzione Italiana”) e dei consiglieri comunali, stante le nomine di giunta – Ramona Furiani (PD), Elisa Zocchetti (Uniti per Bastia), Paolo Ansideri (Progetto Bastia) e Marcello Rosignoli (M5S) – entrano Marco Santucci (PD), Beatrice Ortica (Uniti per Bastia), Gabriela Stangoni (Progetto Bastia) e Laura Servi (M5S). Nessuna sorpresa neanche per l’elezione del presidente del consiglio comunale: la maggioranza ha proposto – e votato compatta – Luisa Fatigoni (PD) mentre la minoranza ha indicato come Candidato Fabrizio Raspa (Civica per Bastia); per lui solo sei voti, ma la nomina a vicepresidente del consiglio comunale nella votazione successiva; a essere eletto vice in quota maggioranza è invece Claudio Boccali (Uniti per Bastia) con 11 voti a favore.

Per quanto riguarda la nomina della Commissione Elettorale, sono stati eletti come membri effettivi della commissione Pablo Tombolesi (AVS) con 5 voti, Servi e Stefano Santoni (FdI) con 6 voti, come supplenti Santucci, Ortica e Catia Degli Esposti (Civica per Bastia) con 6 voti. L’ultimo punto all’ODG ha riguardato gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni: illustrato dal sindaco, è stato votato all’unanimità.