Al via lavori su SS 318 all’innesto con E45, chiude rampa in direzione Perugia/Roma

A partire da lunedì prossimo, 30 settembre, Anas (Gruppo FS italiane) eseguirà i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione sul viadotto della strada statale 318 “di Valfabbrica” che sovrappassa la strada statale 3bis “Tiberina” (E45) a Perugia.

Per consentire gli interventi sarà temporaneamente chiusa la rampa di innesto che consente al traffico proveniente da Valfabbrica/Ancona di immettersi sulla E45 in direzione Perugia/Firenze/Roma. In alternativa sarà possibile immettersi sulla E45 in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Lidarno.

Il completamento dei lavori è previsto entro venerdì 11 ottobre. Numero verde gratuito 800.841.148.

