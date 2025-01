Al via lavori anti dissesto su Fosso Rio e Tevere, 480 mila euro per la messa in sicurezza - Tuttoggi.info

Partiranno nei prossimi giorni, ad Umbertide, i lavori di messa in sicurezza lungo il Fosso Rio ed un tratto di sponda del Tevere, grazie a un finanziamento di 480 mila euro.

Gli interventi si concentreranno su alcune aree critiche soggette a dissesti idrogeologici, con l’obiettivo di preservare il territorio e garantire la sicurezza della comunità. Negli anni recenti, infatti, proprio il Fosso Rio è stato soggetto a fenomeni di dissesto delle sponde in varie zone, anche a seguito di eventi alluvionali come quello del 2020.

L’intervento avrà la finalità di consolidare e mettere in sicurezza le sponde del corso d’acqua, nelle zone dove l’avanzare dell’erosione può costituire un pericolo per la pubblica incolumità, ed in particolare all’altezza dello Stadio Morandi e della zona industriale in prossimità di Via Madonna del Moro.

L’intervento lungo il Tevere, invece, riguarderà un dissesto adiacente alla sponda sinistra del fiume, in prossimità di Via dei Falegnami e relativo alla parte terminale di un collettore fognario per acque bianche. Le opere in progetto prevedono la realizzazione di scogliere in massi ciclopici per la stabilizzazione delle sponde e del fondo alveo, oltre che la ricostruzione della sezione idraulica di alcune zone. Avrà luogo, inoltre, il tombamento della zona erosa dalle acque ed il prolungamento dei due collettori fognari.

“Ancora una volta il nostro Comune si è distinto come beneficiario di risorse fondamentali per interventi sulle opere pubbliche – dichiarano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini –. Questo finanziamento da 480 mila euro, dal Ministero dell’Interno, ci consente di realizzare interventi strategici, rafforzando ancor di più la sicurezza del territorio e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.