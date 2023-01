Al via l'attività di prevenzione sulla Sp 174 di Ponte Rio per gli incidenti con fauna selvatica - Tuttoggi

“Questa collaborazione con la polizia provinciale – ha spiegato Ghiani – viene svolta anche sulle altre strade dove si ravvisa maggiorante tale pericolo. Ricordiamo che la Provincia di Perugia ha provveduto all’installazione di numerosi impianti di dissuasione su molte strade di propria competenza. Impianti che entrano in funzione attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori. Il dissuasore impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà, allertando gli automobilisti del pericolo. Il sistema è basato su radar e sensori termici, individua la presenza di un animale a bordo strada e attiva una segnalazione luminosa che avvisa l’auto in transito, inducendo il rallentamento del mezzo. Se l’automobilista non diminuisce la velocità allora entra in funzione un sistema di dissuasione acustica che fa allontanare l’animale, riproducendo i suoni di una battuta di caccia al cinghiale”.

Grazie a questa attività si è registrata una drastica diminuzione degli incidenti provocati da fauna selvatica, circa dell’80%. Nell’anno appena trascorso sono pervenute 116 schede di rilevazione della fauna selvatica di cui 72 inviate dai carabinieri, 20 dalla polizia locale e 24 dalla polizia stradale e sono stati eseguiti 14 sopralluoghi a seguito della segnalazione di presenza di esemplari.