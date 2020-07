Al via l’ampliamento della Bonfigli aspettando la nuova scuola secondaria

Iniziati i lavori per ampliare gli spazi della scuola di secondo grado Benedetto Bonfigli di San Mariano.

I lavori, seguiti dall’area lavori pubblici del Comune, prevedono la realizzazione di un edificio attiguo a quello esistente, che permetterà di ospitare quattro nuove classi oltre a spazi comuni ed una grande sala polivalente.

“Un intervento importantissimo in sinergia con il Miur – spiega il sindaco Cristian Betti – dove il Comune interviene con circa 280.000 euro e 500.000 euro vengono messi a disposizione dal Ministero. Stiamo investendo cifre enormi sulla scuola, in linea con la storica scelta politica di dare priorità al settore. Nonostante le enormi difficoltà degli Enti locali, sulle politiche scolastiche non si arretra di un millimetro, ed anzi rilanciamo”.

La nuova scuola secondaria

“I lavori che interessano la scuola – spiegano il vicesindaco Lorenzo Pierotti, (lavori pubblici) e l’assessore Sara Motti, (pubblica istruzione) – rientrano in una più ampia progettazione avviata con la Giunta precedente. E cioè la realizzazione della nuova scuola secondaria di San Mariano per cui è stata affidata la progettazione definitiva/esecutiva nei primi giorni di luglio e che verrà inviata al Ministero e si occuperà nel 2021 di tutte le procedure successive volte alla realizzazione dell’opera che sorgerà nel terreno compreso tra il plesso scolastico esistente e la Chiesa. Progetti che testimoniano l’importanza data ai luoghi in cui si formano i nostri ragazzi”.

“Gli spazi alla secondaria di San Mariano – ribadiscono gli amministratori – erano ormai diventati insufficienti a consentire ad alunni e insegnanti, visto l’aumento della popolazione scolastica, di poter svolgere l’attività didattica in luoghi adeguati”.

Il parcheggio

Attenzione è stata posta anche alla sicurezza all’esterno della scuola, con la realizzazione di un nuovo parcheggio per 40 posti auto e di una racchetta di inversione che consentirà di effettuare manovre in maggior sicurezza davanti all’ingresso dell’edificio.