Al via la terza edizione di “Supercarslot”, in Valnerina la kermesse dedicata alle auto d’epoca e alle supercar - Tuttoggi.info

Al via la terza edizione di “Supercarslot”, l’evento di rilievo nazionale ideato da “Autodepocaeventi”, che da due anni accompagna in Umbria gli appassionati del motorismo storico e delle supercar.

Un’edizione ricca di novità, quella di quest’anno, tra le quali spicca la “Valnerina Parade”, una sfilata dinamica su strade chiuse al traffico riservata ai veicoli storici e alle più recenti supercar.

“E’ un importante manifestazione – ha dichiarato Laura Pernazza, presidente della Provincia di Terni – per promuovere la Valnerina, la Cascata delle Marmore e il territorio di Terni attraverso un’iniziativa originale che lega la storia della città a quella dei motori”.

“Valnerina Parade”

L’edizione 2023 introduce “Valnerina Parade”, una sfilata su strade chiuse al traffico (sabato 21: Arrone/Montefranco – Arrone/Tripozzo; domenica 22: Ferentillo loc. Monterivoso/Castellonealto). E’ prevista la presenza di veicoli stradali e da competizione, tra cui diverse auto da formula che renderanno omaggio alla memoria di “Henry Morrogh”, recentemente scomparso. Confermata, inoltre, la presenza di esemplari unici che hanno segnato la storia del “Campionato del mondo rally”, appartenenti a collezioni private di prestigio internazionale.

Programma

Sabato 21 ottobre, dalle ore 8.30 i partecipanti iscritti sono attesi a Terni, in Piazza della Repubblica, per la colazione offerta da “Autodepocaeventi” e il briefing che illustrerà nei dettagli il percorso. Le auto rimarranno in esposizione fino alla partenza (ore 9.45/10). Superato il centro cittadino attraverso Corso Tacito e piazza Tacito, la carovana percorrerà la Valnerina fino alla rotonda di Arrone / Montefranco, punto di inizio del percorso in salita su strada chiusa al traffico dedicato alla “Valnerina parade”, che condurrà al centro di Montefranco. Le auto saranno presentate nella piazza di Arrone per raggiungere, in un secondo momento, Tripozzo. Nel pomeriggio la carovana giungerà al parco della Cascata delle Marmore, dove è previsto uno shooting fotografico in piazzale Byron (ore 15.30/17). A seguire il rientro a Terni, in piazza Tacito, la sfilata e l’esposizione in piazza della Repubblica (ore18/20).



Domenica 21, invece, in Piazza della Repubblica si ripeteranno raduno e partenza, per salire, poi, le rampe che da Terni conducono a Marmore, fino all’incantevole lago di Piediluco (ore 10.30). Riprese le auto si raggiungerà Ferentillo per un aperitivo; quindi altro settore su strada chiusa al traffico da Monterivoso a Castellonealto. Nel pomeriggio la conclusione della manifestazione presso la Collezione Castelli di Stroncone, struttura inserita dallo scorso anno nel circuito museale dell’Automotoclub Storico Italiano.