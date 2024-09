Al via la quarta edizione del Festival di Arpa Umbria: “Isola Prossima” - Tuttoggi.info

Al via la quarta edizione del Festival di Arpa Umbria: “Isola Prossima”





Foligno, Narni, Perugia e Terni si preparano ad accogliere la quarta edizione del Festival di Arpa Umbria, intitolato “Isola Prossima”. L’evento, che si svolgerà dal 12 settembre al 1° dicembre 2024, offrirà un ampio programma di attività adatte a tutte le età. Il festival includerà conferenze, laboratori, spettacoli teatrali, concerti e mostre d’arte, tutti focalizzati su tematiche ambientali, scientifiche e di sostenibilità.





Un viaggio tra arte, scienza e riflessione sociale

Il festival, oltre a offrire una vasta gamma di eventi gratuiti, si propone come uno spazio di confronto sui grandi mutamenti che caratterizzano il nostro tempo. Mai come oggi, infatti, tali cambiamenti sono stati percepiti con così grande intensità. “Isola Prossima” diventa quindi un’occasione imperdibile per esplorare il futuro, immergersi nell’arte e riflettere sull’ambiente che ci circonda.

L’apertura ufficiale del festival avrà luogo il 12 settembre presso la Sala dei Notari di Perugia alle 19.30, con l’evento “Un senso di meraviglia”. Si tratta di un incontro ispirato all’ultimo libro di Massimo Polidoro, “La meraviglia del tutto. Conversazioni con Piero Angela”, che invita il pubblico a riflettere su alcune delle domande più profonde della vita, attraverso la lente della razionalità scientifica e della curiosità. (biglietti qui: https://www.isolaprossima.it/evento/un-senso-di-meraviglia/)

Tra gli eventi di maggiore richiamo, il 13 settembre il Teatro Manini di Narni ospiterà lo spettacolo “Aspettando l’Apocalisse” di Valerio Aprea, che offrirà una visione ironica e iperbolica sui temi della scienza, della politica e del progresso. (biglietti qui: https://www.isolaprossima.it/evento/aspettando-lapocalisse/)

Il Teatro La Sapienza di Perugia vedrà protagonista il 14 settembre invece Chiara Alessi con “Santi, navigatori e designer”, un viaggio attraverso la storia del design italiano del Novecento, raccontato attraverso oggetti e personaggi che hanno segnato l’immaginario del nostro Paese. (https://www.isolaprossima.it/evento/santi-navigatori-designer/)

Il 30 settembre, il Teatro Secci di Terni ospiterà Ascanio Celestini con il suo spettacolo, che unisce storie vecchie e nuove in un racconto che mescola satira e riflessione sociale.





L’ambiente in mostra a Perugia

Il festival non è solo spettacoli e conferenze: il 26 settembre fino al 1° dicembre, presso Palazzo della Penna a Perugia, verrà inaugurata la mostra d’arte “Isola Prossima. Aere”, dedicata al tema dell’aria. L’attualissima tematica dell’aria, protagonista del dibattito sociale nei suoi coinvolgimenti in questioni urgenti quali l’inquinamento e il surriscaldamento globale, viene sviscerata nelle sue più ampie declinazioni dagli artisti presenti nella mostra.

Ad aprire idealmente l’esposizione sarà una gouache del celebre paesaggista napoletano Giacinto Gigante, del 1850 circa, raffigurante uno studio per una nuvola. La nuvola, per le sue qualità formali e le proiezioni metafisiche, ispira molti degli artisti, tra cui Leandro Erlich con la grande installazione “The Cloud – Cuore”, Berndnaut Smilde con nuvole in contesti interni, Giuliano Giuggioli con nuvolette surreali, ed Elvio Chiricozzi con grandi disegni a matita su tela. Luca Vitone, Shilpa Gupta, Gino De Dominicis, Virginia Zanetti e altri artisti esploreranno il tema dell’aria attraverso vari medium, dal video alla fotografia, alla pittura.

Studiosi e tecnologi saranno rappresentati da Mariateresa Sartori con disegni creati da un anemometro e Donato Piccolo con teche che ricreano uragani e tempeste. Arcangelo Sassolino, Juan Pablo Macías e molti altri offriranno riflessioni artistiche sull’aria, variando dalla liricità alla tecnologia.

Altro elemento portante di “Isola Prossima” saranno i convegni e gli incontri formativi realizzati all’interno della SAFA, la Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria, che analizzeranno tematiche ambientali, giuridiche e sociali. Inoltre, attraverso il progetto ‘La via dell’Acqua’ di Auri Umbria, saranno organizzate una serie di uscite formative dedicate alla risorsa acqua con le scuole di ogni ordine e grado della regione.

Il festival si concluderà il 15 ottobre a Foligno, con lo spettacolo “Blue Revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta” presso l’Auditorium San Domenico, rivolto in particolare agli studenti. Questo spettacolo mira a sensibilizzare il pubblico giovane sui temi dell’inquinamento, della sostenibilità e dell’economia circolare.

“Isola Prossima” è dunque un evento che non si limita a intrattenere, ma che aspira a coinvolgere il pubblico in una riflessione profonda sui temi cruciali del nostro tempo, attraverso il linguaggio universale dell’arte. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma completo dei seminari e delle presentazioni dei libri che avverranno in tutta l’Umbria.

L’evento è sostenuto da Fondazione Perugia, Fondazione Foligno, Auri Umbria, Confindustria Umbria, Coop Centro Italia con il patrocinio di Regione Umbria, del Comune di Foligno, Narni, Terni e Perugia, della Provincia di Perugia e di Terni, Ispra e ABA di Perugia.

Tutte gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.isolaprossima.it