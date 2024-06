Al via il Presciutti ter, insediato il nuovo Consiglio comunale | Ecco la giunta - Tuttoggi.info

Nove le donne elette, vicesindaco è Maria Paola Gramaccia mentre presidente del Consiglio e vice sono rispettivamente Flavia Guidubaldi e Cinzia Natalini

Si è insediato oggi pomeriggio (venerdì 21 giugno) il nuovo Consiglio comunale di Gualdo Tadino, guidato per il terzo mandato consecutivo dal sindaco Massimiliano Presciutti.

Dopo il giuramento il primo cittadino, che manterrà per sé le deleghe a Sanità, Protezione Civile, Giochi de le Porte e Sport, ha nominato la sua giunta. Questi gli assessori e le rispettive deleghe:

Maria Paola Gramacaccia (vicesindaco) con deleghe alla Transizione energetica e ambientale, Urbanistica e Assetto del territorio; Marco Parlanti si dedicherà a Bilancio, Personale, Patrimonio, Servizi cimiteriali, Farmacie e Polizia locale; Giorgio Locchi allo Sviluppo economico, Industria, Commercio e Artigianto, Trasporti e Transizione digitale; Jada Commodi gestirà Lavori pubblici, Pnrr, Manutenzione, Decoro urbano, Rilancio centro storico; a Gabriele Bazzucchi, infine, sono state affidate le deleghe al Welfare, Politiche giovanili e infanzia, Istruzione, Cultura, Turismo, Rapporti con terzo settore e parrocchie

L’assise ha poi eletto presidente del Consiglio Flavia Guidubaldi che ha dichiarato: “Da questo momento compete a tutti noi una grandissima responsabilità, perché dobbiamo rappresentare i cittadini che ci hanno eletto, quelli che non ci hanno eletto e anche quelli che non hanno votato. L’auspicio è che da posizioni politiche diverse possano emergere in questa assemblea la passione del mettersi in gioco e in discussione e lo spirito di servizio. Non siamo qui ognuno per se stesso ma in virtù di una fiducia che la città ha riposto su di noi. Sarà mia premura far rispettare le regole e le prerogative di tutti i consiglieri, vorrei che tutti si sentissero protagonisti”.

Vicepresidente sarà la new entry Cinzia Natalini e Presciutti – oltre a rimarcare “la bella e appassionante esperienza che spetterà al Consiglio sui temi della città, – ha voluto proprio sottolineare come le donne elette siano ben 9, con un ufficio di presidenza completamente al femminile, “un segnale molto importante”.

Questa la composizione del Consiglio comunale del Presciutti ter:

Maggioranza

Pd: Alice Betti Sorbelli (capogruppo), Flavia Guidubaldi, Giovanni Marinelli, Giorgio Locchi, Jada Commodi, Marco Parlanti, Gabriele Bazzucchi

Forza Gualdo 2030: Simonetta Parlanti (capogruppo), Maria Paola Gramaccia

Gualdo Futura: Adriana Bartoccioni (capogruppo), Michele Pascolini

Opposizione

Rifare Gualdo: Simona Vitali (capogruppo), Cinzia Natalini, Chiara Casciani

Forza Italia: Fabio Viventi

Gualdo: Fabio Pasquarelli