Al via i lavori presso l’impianto sportivo a Castello delle Forme - Tuttoggi.info

Il progetto di rigenerazione e ampliamento è finanziato dal Pnrr per 770mila euro. Lavori iniziati a fine 2023

Sono iniziati a fine 2023 i lavori di rigenerazione ed ampliamento degli impianti sportivi della frazione di Castello delle Forme. Il progetto è rivolto al completamento, alla ristrutturazione, alla messa insicurezza e messa a norma, con l’abbattimento anche delle barriere architettoniche, dell’impianto sportivo esistente che consta di un campo da tennis con pavimentazione in cemento e di spogliatoi predisposti all’interno di una struttura prefabbricata mobile.

La finalità di tale progetto, finanziato con fondi Pnrr per 770mila euro, è quella di promuovere la pratica sportiva, i valori di solidarietà, coesione e integrazione sociale del territorio, favorendo un utilizzo ampliato delle strutture e dell’area verde anche da parte delle utenze fragili. A tal fine l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio adibito a spogliatoi, la realizzazione di un nuovo campo da tennis con l’installazione di una copertura prefabbricata di tipo permanente e la realizzazione di un campo polifunzionale (tennis, calcetto e pallavolo).

In copertura del nuovo spogliatoio sarà posizionato anche un nuovo impianto fotovoltaico da 10 kW per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, nella progettazione di tutto l’intervento, si è posta particolare attenzione al comfort ambientale utilizzando sistemi di areazione e illuminazione naturale, quali superfici finestrate, sistemi di ricambio aria con ventilazioni meccaniche e recupero di calore, sistemi di coibentazioni fonoassorbenti per migliorare anche il comfort acustico.