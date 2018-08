Al via ad Assisi la riqualificazione di Via Los Angeles

Dopo la pausa estiva , riprende l’esecuzione dei lavori programmati nell’ambito del piano strade per la manutenzione e la riqualificazione della viabilità comunale delle frazioni di Assisi.

Il prossimo lunedì 20 agosto prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria sul tratto di Via Los Angeles compreso tra la rotatoria sull’intersezione tra via Ponte Rosso e via Ermini, fino al limite di confine stradale con il Comune di Bastia.

I lavori consisteranno nella fresatura del vecchio manto e nella posa di nuova bitumatura su tutta la carreggiata. La strada sarà parzialmente chiusa per permettere di effettuare le lavorazioni in tempi brevi. La durata stimata dei lavori, salvo avversità meteorologiche, sarà di circa quattro giorni. Il traffico nel tratto interessato sarà consentito ma si potranno verificare rallentamenti dovuti alla restrizione temporanea ad una carreggiata.

L’intervento di riqualificazione del manto asfaltato riguarderà anche la rotonda tra via Los Angeles, Via Ponte Rosso e Via Ermini.

Dopo Santa Maria degli Angeli, il piano strade proseguirà a Costa di Trex con la riqualificazione della strada di collegamento tra la SP 249 e la ex SS 444 (fino Pian della Pieve per località Brigolante) e a Tordandrea con il rifacimento del manto stradale in Via San Simeone.

