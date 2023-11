Al via a Terni il progetto didattico "Le isole del riciclo" - Tuttoggi.info

Ideato da Asm Terni e Cosp Tecno Service ,formerà le giovani generazioni a corrette pratiche ambientali

Al via il progetto “Le isole del riciclo”, ideato da Asm Terni e Cosp Tecno Service, che metterà a disposizione un innovativo strumento didattico per le giovani generazioni formandole a corrette pratiche ambientali, comportamenti volti al rispetto della natura e delle diverse forme di vita, nonchè alla gestione decorosa e consapevole dei propri rifiuti.

Il progetto Le isole del riciclo prevede l’utilizzo gratuito della piattaforma di educazione ambientale Green Learning 360°, un prodotto tecnologico in grado di far convergere l’interesse di docenti e alunni nello sviluppo di abilità e conoscenze in materia di economia circolare. I contenuti disponibili costituiscono un importante supporto nella ricerca di informazioni e nell’approfondimento delle tematiche di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti, loro produzione e riciclo, attraverso l’analisi dettagliata delle varie categorie merceologiche.

La piattaforma è stata pensata per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e realizzata con due distinti percorsi virtuali: “bambini” e “ragazzi”. A disposizione delle classi ci sarà il materiale didattico digitale interattivo, presentato con un linguaggio vicino ai fruitori, le linee guida a supporto del docente e Waste Travel 360°, il virtual tour multimediale composto da immagini a tutto tondo, animazione grafica e inserti testuali in grado di accompagnare i fruitori in un’esperienza formativa coinvolgente attraverso un viaggio negli impianti di valorizzazione dei rifiuti.

I docenti, in tutte le fasi del percorso didattico, avranno a disposizione un team di esperti che li supporterà nell’utilizzo della piattaforma didattica e delle sue funzionalità. Alla fine dell’anno scolastico le classi partecipanti potranno aderire ad un contest che prevede la realizzazione di un videoclip incentrato sulla sensibilizzazione delle corrette pratiche di conferimento del rifiuto nei centri comunali di raccolta, nonché del loro utilizzo.