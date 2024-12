Al via a Orvieto la 31esima edizione di Umbria Jazz Winter - Tuttoggi.info

A Orvieto partirà domani, sabato 28 dicembre, la 31esima edizione di Umbria Jazz Winter.

La street parade dei Funk Off

Tra gli appuntamenti più attesi la street parade dei Funk Off che animerà tutti i giorni le vie del centro storico. Di seguito gli orari e le vie per seguire la marching band di Vicchio, guidata da Dario Cecchini, che negli anni è diventata un’icona del festival.

Sabato 28 dicembre

ore 18:00

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Via Duomo – Piazza Duomo – Via Duomo – Via della Costituente – Piazza del Popolo

Domenica 29 dicembre

ore 11:30

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Corso Cavour – Piazza della Repubblica

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Corso Cavour – Piazza della Repubblica ore 18:00

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Corso Cavour – Piazza della Repubblica

Lunedi 30 dicembre

ore 11:30

Piazza Cahen – Corso Cavour – Carcere – Corso Cavour – Piazza Fracassini

Piazza Cahen – Corso Cavour – Carcere – Corso Cavour – Piazza Fracassini ore 18:00

Piazza del Popolo – Via San Leonardo – Corso Cavour – Scala Teatro Mancinelli – Corso Cavour – Piazza Fracassini

Martedì 31 dicembre

ore 11:30

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Corso Cavour – Via Filippeschi – Via della Cava – Piazza della Repubblica

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Corso Cavour – Via Filippeschi – Via della Cava – Piazza della Repubblica ore 18:00

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Via Duomo – Piazza Duomo – Via Duomo – Via della Costituente – Piazza del Popolo

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Via Duomo – Piazza Duomo – Via Duomo – Via della Costituente – Piazza del Popolo ore 23,45

Concerto nella Sala dei 400 di Palazzo del Capitano del Popolo

Mercoledì 1 gennaio

ore 11:30

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Via Duomo – Piazza Duomo – Via Duomo – Via della Costituente – Piazza del Popolo

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Via Duomo – Piazza Duomo – Via Duomo – Via della Costituente – Piazza del Popolo ore 18:00

Piazza del Popolo – Via della Costituente – Corso Cavour – Piazza della Repubblica

Servizio navetta gratuito

Dal 28 al 31 dicembre un servizio navetta gratuito, attivato in collaborazione con Bus Italia e il Comune di Orvieto, collegherà i popolosi quartieri ai piedi della Rupe alle location della 31esima edizione del festival.

Nello specifico, dal 28 al 30 dicembre, via Angelo Costanzi e la zona degli alberghi a ridosso del casello autostradale e di Sferracavallo/Oasi dei Discepoli saranno collegate a Piazza Duomo con corse speciali tra le 21 e le 2. Nella serata del 31 dicembre la navetta servirà anche il quartiere di Ciconia con due partenze, dal polo scolastico di via dei Tigli, alle 22.35 e alle 23.05. Nella notte di Capodanno le ultime corse di ritorno da Piazza Duomo partiranno alle 3.10, per la stazione ferroviaria e per Sferracavallo, alle 3.50 per la stazione ferroviaria, via Angelo Costanzi e Ciconia.

Ascensori e scale mobili

Da sabato 28 dicembre a lunedì 30 dicembre 2024, e nella giornata di mercoledì 1 gennaio 2025, gli impianti di risalita (ascensori e scale mobili) che collegano il parcheggio di Campo della Fiera-Foro Boario resteranno aperti fino alle ore 2.