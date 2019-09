Al Trofeo delle Regioni Fijlkam di Ostia di Ju jitsu, trionfo maschile e femminile umbro

Buona la prima. Al torneo delle regioni a squadre al Palafijlkam di Ostia, l’Umbria si classifica prima nella classifica generale, prima con la squadra femminile e seconda con la squadra maschile. La nostra regione aveva nella squadra solo componenti del Club La Dolce Arte.

L’Umbria trionfa ad Ostia l’ultimo weekend estivo conquistando il Primo Trofeo delle Regioni di Ju jitsu federale. Onore allo storico Club La Dolce Arte di San Martino in Campo che ha fornito la totalità degli atleti per la squadra maschile e femminile. Nello specifico prima nella classifica generale e in quella femminile, seconda in quella maschile, confermando la grande competitività degli atleti e delle atlete soprattutto che da decenni rappresentano la principale quota di successi nazionali ed internazionali del club perugino. Felici il Presidente Filjlkam Umbria Prof. Andrea Arena, il fiduciario regionale per il Ju jitsu Maestro Pompilio Attili, il Presidente del Club Claudio Capretta ed il Direttore Tecnico Maestro Valeriano Casagrande.

Questa è la squadra iscritta al torneo:

Femminile: -55 kg Camilla Aglini; -62 Kg Monia Cogorni; +62 Kg Alice Bartoccetti.

Maschile: -62 kg Matteo Montarani; -69 Kg Michael Farnesi; -77 Kg Alex Chiappini; -85 Kg Daniele Sfrappa; +85 kg Roberto Crispolti (assente per indisponibilità)

Coach: Francesco Mangiabene e Michele Marmottini Rugini.

Dopo aver iniziato in questo bellissimo modo l’anno sportivo, il club si appresta ad organizzare le presenze al fitto calendario di eventi Fijlkam, Csen ed internazionali tra cui la Coppa Italia Csen che si terrà a Foligno il 16/17 novembre e della quale è organizzatore insieme al Csen Umbria e Csen Nazionale.

