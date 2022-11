Al Teatro Concordia, tradizionale Concerto della Filarmonica Città di Marsciano - Tuttoggi

Il concerto di Santa Cecilia sarà anche l’occasione per celebrare pubblicamente i successi musicali di alcune musiciste della Filarmonica: Lucia Alunni, primo flauto dell’Orchestra Sinfonica del Molise, Valentina Antonelli e Letizia Rossi componenti della Banda Giovanile Sinfonica Nazionale ANBIMA. I traguardi dei propri musicisti sono motivo di orgoglio e di vanto per la Filarmonica, segno che la banda cittadina, dopo 220 anni di storia, continua ad essere un terreno fertile per far sbocciare, oltre che tanti momenti di amicizia e condivisione, talenti e buona musica.

La Filarmonica è un fondamentale punto di riferimento per la comunità. Sempre presente alle più significative celebrazioni religiose e civili, organizza ogni anno il concerto a favore dell’AUCCUmbria al Parco dei Sette Frati e collabora con le altre associazioni del territorio e con le istituzioni scolastiche. A maggio la Filarmonica ha suonato insieme agli allievi del corso musicale dell’IstitutoOmnicomprensivo Salvatorelli-Moneta: il concerto, che ha visto una grande partecipazione di pubblico, rappresenta solo l’inizio di una rinnovata e proficua collaborazione con le medie musicali. Numerose sono state, inoltre, le partecipazioni a rassegne bandistiche. La Filarmonica non si è fermata neanche durante i periodi più bui della pandemia registrando video musicali a distanza e consegnando alle residenze protette della zona dvd e cd dei propri concerti per dare conforto, attraverso la musica, agli ospiti delle strutture.

La Filarmonica di Marsciano è attualmente in cerca di una nuova sede visto che i locali presso la stazione ferroviaria saranno oggetto di interventi di riqualificazione, finanziati con fondi PNRR, che prevedono nuove destinazioni d’uso per l’intero immobile. Fondamentali per l’associazione, nella ricerca di una nuova e idonea sistemazione, sono l’aiuto e il supporto dell’amministrazione comunale.